В одной из школ Ямало-Ненецкого АО дети заболели гепатитом А

В школе, расположенной в Новом Уренгое, четыре школьника и один учитель заболели гепатитом А. Об этом пишет utro.ru.

Из-за четырёх учеников и одного педагога, у которых обнаружен вирус гепатита А, школа закрыта на карантин до 16 января. Подобная ситуация не случалась в городе уже пять лет.

Все учащиеся и педагогические работники школы сдают анализы и делают прививки. Не исключено, что в ближайшее время ещё у пяти школьников будет диагностирован гепатит А. Всего в школе обучается более 600 детей и работает 80 учителей.

Прокуратура региона выясняет все обстоятельства случившегося.

