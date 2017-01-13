Хоккеист Овечкин преодолел планку в 1000 очков в играх НХЛ

В последней игре с командой Pittsburgh Овечкин поразил ворота соперников на первой минуте

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за американский клуб Washington Capitals, преодолел планку в 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Об этом пишет utro.ru.

В последней игре с командой Pittsburgh Овечкин поразил ворота соперников на первой минуте, что сделало его первым хоккеистом в истории Washington Capitals, которому удалось добиться такого результата. Таким образом, Овечкин забил свою 1001 шайбу в 880 играх НХЛ. Рекордсменом здесь является Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков в 1487 играх.

Овечкин - четвёртый россиянин, добившийся преодоления планки в 1000 очков. В прошлом аналогичного результата добились три наших хоккеиста: Алексей Ковалев, Сергей Федоров и Александр Могильный. Однако Овечкину для своего рекорда потребовалось меньше игр, чем этим трём российским спортсменам.

В настоящее время Овечкин - лидер среди отечественных хоккеистов, забивший наибольшее количество шайб. Спортсмен включён в топ-30 самых лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги. Он занимает 29 позицию в этом списке.