Российский телескоп нашёл 40 новых астероидов

Телескоп появился в солнечной обсерватории только в минувшем году

Новый отечественный телескоп, установленный в Саянской солнечной обсерватории, открыл 40 астероидов, о которых не было известно раньше. Об этом пишет utro.ru.

Телескоп появился в солнечной обсерватории только в минувшем году. За короткий период времени удалось получить координаты 115 небесных тел, 40 из которых были неизвестны раньше и не хранились в базе данных.

Найденные с помощью нового телескопа астероиды имеют разные размеры в диапазоне 4-16 километров в диаметре. Все они состоят в поясе астероидов, простирающемся между Марсом и Юпитером.

Саянская солнечная обсерватория построена в горах Бурятской АССР в 1966 году. В арсенале обсерватории находятся несколько телескопов. В прошлом году лаборатория учреждения была оснащена новым телескопом АЗТ-33ВМ, который функционирует во взаимодействии с другим инфракрасным телескопом.

Новый аппарат может находить как астероиды, так и космический мусор, включая объекты на орбите Земли, имеющие диаметр меньше 20 сантиметров. Таким "зрением" раньше не обладал ни один телескоп в России.