Перспективные авиационные комплексы ВКС РФ собьют крылатые ракеты

ВКС РФ сможет в 1,5 раза лучше бороться с крылатыми ракетами

Возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по ликвидации крылатых ракет могут быть увеличены в 1,5 раза. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

ВКС РФ сможет в 1,5 раза лучше бороться с крылатыми ракетами благодаря перспективным боевым авиационным комплексам. Как сообщил министр, быстро обнаружить цели поможет радиолокационное поле, которое будет наращиваться.