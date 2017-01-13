В России чиновники будут получать дополнительные премии

Размер премии будет находиться в прямой зависимости от важности вклада госслужащего в проект

Правительство РФ в текущем году ратифицирует систему, по которой чиновники, работающие в проектной деятельности, будут премированы материально. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление руководителя аппарата правительства Андрея Слепнева.

Как сообщил Слепнев, размер премии будет находиться в прямой зависимости от важности вклада госслужащего в проект.

Слепнев отметил, что у госслужащих должна быть мотивация для работы. Условия премирования ещё пройдут согласование с Минтрудом РФ.