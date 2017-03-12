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Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу": РИА "Восток-Медиа"
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вчера, 09:50
"СКА-Хабаровск" сегодня примет на домашнем поле саратовский "Сокол"
вчера, 10:40
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Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу"

Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу"
Энергетиков поставили перед выбором: деньги или компромат
вчера, 20:28
Закон | Россия
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Фото: life.ru

Энергетический холдинг «Русгидро» совместно с правоохранительными органами решили пресечь практику так называемого информационного шантажа. Как стало известно порталу Life.ru, полиция Саратова может возбудить уголовное дело по факту вымогательства средств у Саратовской гидроэлектростанции.

Саратовская ГЭС входит в российский энергохолдинг «Русгидро». Оперативные данные свидетельствуют, что репортёры холдинга «Волга-медиа» якобы потребовали у гидроэнергетиков 50 тысяч рублей в обмен за отказ от публикации «компромата». Также медийщики обещали со своей стороны информационную «лояльность» за рекламное соглашение.

Правоохранительные органы Саратова в данный момент проводят доследственную проверку, уточнил оперуполномоченный ОБЭП Александр Крашенинников. Известно, что материалы переданы из города Балаково в областной центр. Если УМВД инициирует возбуждение уголовного дела, виновным будет светить от 7 до 15 лет лишения свободы.

По данным Life, 7 марта на представителя Саратовской ГЭС вышла неизвестная женщина. Она представилась коммерческим директором регионального холдинга «Волга-медиа». После чего рассказала о некоей разгромной публикации о ГЭС. В конце концов разговор свёлся к фразе «либо деньги, либо публикация». Коммерсант от журналистики потребовала за «молчание» 50 тысяч рублей не считая рекламного контракта.

Энергетики подыграли шантажистам, а сами доложили об этом разговоре в штаб-квартиру «Русгидро». Некоторое время спустя к делу подключились полицейские: заявление о вымогательстве пошло по инстанциям. Пресс-секретарь энергохолдинга пришла в офис медиа-структуры с 50 тысячами и «прослушкой». По завершении сделки к волжским медийщикам нагрянули следователи.

Доследственную проверку инициировал первый заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин. Сейчас, на своей новой должности, он по-прежнему тесно связан со средствами массовой информации. Но саратовский случай возмутил даже видавших виды силовиков: оказывается, среди медиа-сообщества встречаются те, кто решил заработать средств элементарным вымогательством.

 
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