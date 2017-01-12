В Ставрополе мужчина изнасиловал знакомую из соцсети

В Ставрополе мужчина пригласил знакомую по социальной сети на свидание, которое закончилось изнасилованием, информирует megatyumen.ru.

Уголовное дело начали в отношении 38-летнего мужчины, который изнасиловал знакомую на первом свидании. По информации источника в правоохранительных органах края, ставрополец познакомился с 34-летней женщиной в одной из социальных сетей. Через некоторое время после начала переписки он пригласил её на свидание.

В ходе встречи пара распивала алкогольные напитки, и в какой-то момент нетрезвый мужчина стал склонять интернет-знакомую к интимной близости. После отказа потерпевшей он избил её, а после изнасиловал.

Теперь мужчина предстанет перед судом по статье об изнасиловании.