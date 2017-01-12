На Камчатке пациент умер из-за автоледи, не пропустившей "скорую"

На Камчатке машина скорой помощи не успела доехать к умирающему пациенту из-за автолюбительницы, чей автомобиль мешал проезду спецтранспорта, информирует megatyumen.ru.

Бригада скорой помощи не успела вовремя доехать к пациенту. 21-летний молодой человек находился дома вместе со своим братом, когда внезапно почувствовал себя плохо.

Медики прибыли к пациенту слишком поздно – на момент их приезда молодой человек был уже мертв. По информации источника в органах правопорядка, бригада медиков не смогла быстро прибыть на место из-за машины автоледи, которая препятствовала нормальному проезду скорой помощи.