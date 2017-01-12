В Тюмени водители после аварии смогут обратится на спецпортал

Сервис дает советы и в отношении ситуаций, в которых есть пострадавшие

В Тюмени попавшие в аварию автолюбители смогут воспользоваться справочным порталом. Справочный сервис начал работу на сайте ГИБДД РФ, пишет megatyumen.ru.

Интернет-сервис, который подскажет автомобилистам, что делать в случае в ДТП, открылся на портале Госавтоинспекции России.

В случае аварии тюменцы теперь смогут зайти на сайт и увидеть там пошаговую инструкцию, а также алгоритм своих действий в случае попадания в дорожное происшествие.

Сервис дает советы и в отношении ситуаций, в которых есть пострадавшие, и по вопросам самостоятельного оформления документов участниками аварии, без вызова на место ДТП представителей Госавтоинспекции.