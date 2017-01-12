В России домашним животным присвоят номера

Домашние животные, независимо от вида и назначения, будут пронумерованы и промаркированы в России, пишет megatyumen.ru.

В России всем домашним животным будут присвоены уникальные идентификационные номера (УИН). Нововведение планирую распространить на всех домашних животных, от кошек и собак до коров и пчел. Помимо нумерации, всех животных планируется и промаркировать.

Приказ о присвоении УИН выпустило Министерство сельского хозяйства. По поручению вице-премьера РФ Аркадия Дворковича сейчас этому ведомству совместно с Минэкономразвития России и Минфином РФ предстоит разработать план по внедрению в жизнь нового вида идентификации животных.

Реализация разработанного плана будет отдана для выполнения правительствам регионов, о чем поведал неназванный источник в Министерстве сельхозразвития России.

Новый вид идентификации будет внедрен как в отношении домашнего скота: коров, лошадей, овец, так и в отношении других домашних питомцев, например, кошек и собак. Даже пчелы по новой инициативе получат свой уникальный 15-значный номер.

Дополнительно после присвоения УИН каждое животное планируют промаркировать татуировкой или тавром, либо внедрить под кожу специальный чип. Для пчел предусмотрена отдельная процедура – им промаркируют каждый улей.

