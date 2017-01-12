В Екатеринбурге стоматолога осудят за гибель трехлетней пациентки

Стоматолог из Екатеринбурга предстанет перед судом по делу о смерти трехлетней девочки, которая погибла после его лечения, информирует megatyumen.ru.

Стоматолог, обвиняемый в смерти трехлетней пациентки, предстанет перед судом в Екатеринбурге. В следственном управлении СКР по Свердловской области рассказали, что в июне прошлого года трехлетнюю девочку привели к врачу для лечения кариеса на нескольких зубах.

Врач решил выполнить болезненное лечение малолетней пациентки под общим наркозом, однако процедура внезапно привела к отеку мозга. Девочка впала в кому и через некоторое время скончалась в больнице.

При работе над уголовным делом следователи допросили более 20 свидетелей, а также завершили четыре комплексные экспертизы. Исследования подтвердили, что действия стоматолога и смерть ребенка взаимосвязаны. Дальнейшая судьба мужчины решится на судебном заседании.