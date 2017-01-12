В Тюмени ребёнок сбежал из детского сада и чуть не погиб

В настоящее время выясняются все подробности происшествия

В Тюмени из детского сада ушёл пятилетний ребенок. Малыш много времени провёл на морозе, пока не привлёк внимание прохожих. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 9 января. Ребёнок, самовольно покинувший детский сад, провёл на морозе несколько часов, пока малыша не заметила сотрудница парикмахерской. Женщина позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов забрали мальчика и связались с его матерью. Работники детсада не обнаружили пропажу и удивились, когда в учреждение явились полицейские.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия. Материалы дела могут быть отправлены в Следственный комитет региона для дальнейшего рассмотрения.