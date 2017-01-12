В Тюменской области мужчина попал под колёса автомобиля "Соболь"

В Тюменской области 34-летний мужчина пытался пересечь дорожную часть не по пешеходному переходу и угодил под колёса автомобиля «Соболь». Об этом пишет megatyumen.ru.
Водитель «Соболя» не заметил пешехода, переходящего трассу в неположенном месте и не успел среагировать, чтобы затормозить или объехать человека. На одежде потерпевшего не было светоотражающих элементов, а сам инцидент произошёл в тёмное время суток. В результате ДТП у пешехода была повреждена голова.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.