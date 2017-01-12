В Тюменской области мужчина попал под колёса автомобиля "Соболь"

В Тюменской области 34-летний мужчина пытался пересечь дорожную часть не по пешеходному переходу и угодил под колёса автомобиля «Соболь». Об этом пишет megatyumen.ru.

Водитель «Соболя» не заметил пешехода, переходящего трассу в неположенном месте и не успел среагировать, чтобы затормозить или объехать человека. На одежде потерпевшего не было светоотражающих элементов, а сам инцидент произошёл в тёмное время суток. В результате ДТП у пешехода была повреждена голова.