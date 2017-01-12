В РФ кражи с банковских карт могут увеличиться на 30%

Эксперты утверждают, что из-за беспечного отношения россиян к банковским картам в 2017 году кражи со счетов могут увеличиться на 30%. Об этом пишет megatyumen.ru., ссылаясь на специалистов компании Zecurion, которая специализируется на безопасности банковских интернет-операций.

Рост преступности в сфере мошенничества с банковскими картами связан с неспособностью жителей России следовать простым правилам безопасности. Многие люди совершают ошибку, увеличивая риск краж с банковских карт, когда используют интернет-банкинг на чужих компьютерах или привязывают его к соцсетям. Кроме того, риск создаётся, когда человек скачивает приложение на телефон и через него входит в личный кабинет банка, при этом часто заменяя введение логина и пароля четырёхзначным кодом, который легко взломать.

Специалисты советуют заходить в личный кабинет банка только со своего компьютера, не держать на счету большие суммы денег, а также не пользоваться интернет-банкингом, заходя в сеть через общественный Wi-Fi.