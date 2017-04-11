В Тюмени мотоциклист врезался в такси

27-летний пассажир двухколесного транспорта получил травмы - он был доставлен в больницу с переломом руки

На одной из дорог Тюмени водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze. За последние дни это уже третья авария с участием двухколесного транспорта. Об этом пишет megatyumen.ru.

По словам очевидцев, виновником аварии, произошедшей 9 апреля, стал водитель мотоцикла, который проехал на красный свет. В результате ДТП 27-летний пассажир двухколесного транспорта получил травмы - он был доставлен в больницу с переломом руки. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее произошли две аварии с участием мотоцикла и скутера. В первой нетрезвый водитель мотоцикла врезался в две машины. Во второй подросток на скутере попал под колеса автобуса. 17-летний подросток был доставлен в реанимационное отделение больницы.