Южная Осетия изменила название

Жители Южной Осетии проголосовали за то, чтобы переименовать республику в Государство Алания. Теперь эти названия считаются равнозначными. Об этом пишет megatyumen.ru.

В Южной Осетии 78% граждан республики, пришедших на выборы президента, проголосовали за переименование страны. Против того, чтобы республика называлась Государство Алания, высказались почти 22%.