В Тюмени участились аварии с участием двухколесного транспорта

За несколько дней в Тюмени зафиксировано сразу три аварии с участием двухколесного транспорта. Об этом пишет megatyumen.ru.
Один дорожный инцидент произошел 7 апреля. 17-летний водитель скутера попал под колеса автобуса, который несколько метров протащил скутер вместе с подростком. Скутерист был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Авария с участием пьяного мотоциклиста и двух автомобилей произошла 8 апреля. А на следующий день водитель мотоцикла столкнулся с такси.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.