В Тюмени внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в ВАЗ 2112

На одной из дорог Тюмени водитель автомобиля Toyota Land Cruiser пытался проехать на красный свет и спровоцировал столкновение с отечественной легковушкой. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошел 8 апреля. От удара иномарка перевернулась на бок. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ 2112 получили ушибы. Виновником аварии признан водитель внедорожника, который пытался проскочить на красный свет светофора.