Танцоры из Тюмени успешно выступили в шоу "Танцуют все"

Танцевальный ансамбль из Тюмени «Формейшн Вера» принял участие в шоу «Танцуют все», которое транслировалось на канале «Россия-1». Оценив исполнительское мастерство ансамбля, жюри присудило танцорам 29 баллов. Об этом пишет megatyumen.ru.

Выступление состоялось 9 апреля. Два члена жюри - Алла Сигалова и Владимир Деревянко - дали ансамблю 10 баллов. Третий судья - Егор Дружинин - оценил выступление тюменцев на девять баллов. По словам хореографа, еще никто в истории программы не получал тридцать баллов.

Участники ансамбля стали лидерами проекта. Их следующее выступление можно будет увидеть в воскресенье.