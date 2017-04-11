Тюменская биатлонистка выиграла бронзовую медаль в чемпионате России

В Тюменской области в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошел марафон чемпионата России, бронзу в котором выиграла тюменская биатлонистка Анастасия Толмачева. Об этом пишет megatyumen.ru. Победителем марафона стала спортсменка из Архангельска Екатерина Зуброва. Серебряная медаль досталась Елене Баданиной, которая живет в Ямало-Ненецком АО. Четвертое и шестое места заняли биатлонистки из Тюмени Елена Чиркова и Екатерина Абрамова. В соревнованиях участвовали 15 спортсменок.

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