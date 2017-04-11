В Петербурге водитель кинул в ребенка самокатом

Житель Петербурга ударил ребенка в лицо и после бросил в него самокат, пишет телеканал «360» 10 апреля.

9 апреля в полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что водитель автомобиля KIA в ходе ссоры ударил ее сына кулаком по щеке. Затем, по ее словам, мужчина бросил в мальчика самокат.

Происшествие случилось на Ланском шоссе в четыре часа дня. В результате инцидента ребенку понадобилась помощь врачей.

По факту нападения на несовершеннолетнего запущена проверка. Личность владельца автомобиля установлена. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто в момент инцидента находился за рулем.