В Санкт-Петербурге посадили сына известной актрисы

В Санкт-Петербурге к восьми годам колонии за убийство матери приговорили сына актрисы Александры Завьяловой, пишет utro.ru 10 апреля.

По заключению следствия, в ночь на 3 февраля 2016 года 40-летний Петр Завьялов в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в грудь свою мать. Актриса Александра Завьялова, которой на следующий день должно было исполниться 80 лет, умерла на месте.

Завьялова приговорили к восьми годам колонии строго режима и десяти, запрошенных обвинением. Адвокаты намерены обжаловать решение: подсудимый не помнит своего преступления и не признает вину. Его сестра рассказала, что в ночь гибели матери он позвонил ей и сказал, что «кажется, убил» мать.