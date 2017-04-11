В Башкирии медвежонка спасли от голода

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Специалисты полагают, что медвежонок покинул берлогу после того, как в регион пришла теплая погода и медвежье жилище подтопила талая вода
|Фото: 360tv.ru
Егерь из Башкирии спас от голодной смерти маленького медвежонка, пишет utro.ru 10 апреля.
Представитель Министерства экологии Башкирии рассказал, что около двух недель назад истощенный годовалый медвежонок вышел из леса к деревне Зилаир. Местный егерь спас и накормил животное, после чего передал его на передержку работнику местного охотничьего хозяйства.
Специалисты полагают, что медвежонок покинул берлогу после того, как в регион пришла теплая погода и медвежье жилище подтопила талая вода. Сейчас медвежонок находится в отдельном от домашнего скота отделении, чтобы не дать ему привыкнуть к человеку. Признаков возможной охоты на медведя не обнаружено.