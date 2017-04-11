В Салехарде ребенок застрял в сугробе вниз головой

Родители не смогли найти ребенка и обратились в полицию

В столице Ямала родители потеряли 8-летнего мальчика в сугробе за магазином, пишет utro.ru 10 апреля.

В Салехарде родители 8-летнего ребенка обратились в полицию, когда не смогли найти своего сына. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, как мальчик заходит за магазин рядом с домом. Обратно он не вышел.

В окружном Главке рассказали, что ребенок днем упал в сугроб вниз головой. Самостоятельно выбраться из него уже не смог, и пробыл там до трех часов ночи, пока его не обнаружила полиция.

Медики диагностировали у мальчика переохлаждение. Сейчас он находится в городской больнице в стабильном состоянии, угроз его здоровью нет.