В Тюмени двое украли продукты из магазина

Оружия у грабителей не было, насилия они не применяли

В Тюмени дной из грабительниц магазина оказалась 50-летняя женщина, пишет megatyumen.ru 10 апреля.

9 апреля двое неизвестных открытым путем похитили продукты с прилавка тюменского магазина «Монетка». Оружия у грабителей не было, насилия они не применяли.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области подполковник внутренней службы Светлана Новик рассказала о том, что стражи порядка уже задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась женщина 1966 года рождения.

Ее соучастник все еще находится в розыске. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.