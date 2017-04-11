В Тюмени школьник выпал с 20 этажа во время селфи

17 летний тюменец разбился в попытке сделать селфи, пишет megatyumen.ru 10 апреля. 7 апреля из окна дома на улице Таврической, 9 выпал молодой тюменец. 17-летний парень хотел сделать селфи и пытался подтянуться на перилах в пролете между балконом и подъездом. В результате он упал с высоты 20 этажа. Тюменский следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели школьника, подробности произошедшего выясняются. Похороны молодого тюменца пройдут 11 апреля.



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