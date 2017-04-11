"Коньяк" и "стерлядь" стали лидерами "Тотального диктанта" по ошибкам

Текст для "Тотального диктанта" 2017 года разработал лауреат "Большой книги" Леонид Юзефович

Чаще всего на «Тотальном диктанте-2017» россияне ошибались в словах «коньяк» и «стерлядь», пишет utro.ru 10 апреля.

Председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева рассказала об итогах «Тотального диктанта-2017». Самыми сложными в нем стали слова «коньяк» и «стерлядь».

Слово «коньяк» участники мероприятия чаще всего писали с твердым знаком. Вторым в рейтинге анти-лидеров стало слово «стерлядь».

Текст для «Тотального диктанта» 2017 года разработал лауреат «Большой книги» Леонид Юзефович. Образовательная акция проводится ежегодно с 2004 года на добровольной основе. В текущем году участие в нем приняли жители 866 городов в 71 стране мира.