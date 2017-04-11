В Свердловской области умер актер Геннадий Ильин

В одной из больниц Свердловской области умер 56-летний актер Геннадий Ильин, который играл в Каменск-Уральском театре драмы. Об этом пишет utro.ru.
Актер играл в пьесах классических и современных драматургов. В частности, у Ильина были роли в "Короле Лире" Шекспира, "Бесприданнице" Островского и "Заповеднике" Довлатова.
Родственники и почитатели таланта актера простятся с Ильиным 11 апреля в здании театра. После мероприятия тело актера будет кремировано, а прах развеян над морем, как было указано в завещании
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