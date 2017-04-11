ВЦИОМ: россияне поддержали идею запрета соцсетей для детей

Как показал опрос, 62 % россиян одобрили запрет социальных сетей для детей, не достигших 14 лет

Большинство граждан РФ выступили в поддержку идеи запретить детям до 14 лет заходить в социальные сети. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Как показал опрос, 62% россиян одобрили запрет социальных сетей для детей, не достигших 14 лет. Среди людей, которые поддержали эту идею, 67% молодежи.

Инициативу не одобрили 35% опрошенных, большинство из которых живут в мегаполисах.

Чуть больше половины респондентов (52%) выступили против того, чтобы человек регистрировался в социальных сетях по паспорту. Около 40% поддерживают такую меру.