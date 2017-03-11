В Тюменской области на стройке найдена мина

В Тобольске на строительной площадке нефтехимического комбината была обнаружена современная боевая мина. Об этом пишет utro.ru.
Комбинат принадлежит компании "Сибур". Мина была найдена в бетономешалке. Скорее всего, снаряд был в песке, который привозят из карьера, расположенного неподалеку от Тюменского военно-инженерного училища.
На место происшествия прибыли специалисты, специализирующиеся на обезвреживании подобных опасных находок. В настоящее время мина уже вывезена с территории стройплощадки. Скоро снаряд будет уничтожен.
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