В Тюменской области на стройке найдена мина

В Тобольске на строительной площадке нефтехимического комбината была обнаружена современная боевая мина. Об этом пишет utro.ru.

Комбинат принадлежит компании "Сибур". Мина была найдена в бетономешалке. Скорее всего, снаряд был в песке, который привозят из карьера, расположенного неподалеку от Тюменского военно-инженерного училища.

На место происшествия прибыли специалисты, специализирующиеся на обезвреживании подобных опасных находок. В настоящее время мина уже вывезена с территории стройплощадки. Скоро снаряд будет уничтожен.