В Подмосковье мать убила младенца бутылочкой и колонкой

Следственный комитет РФ расследует в подмосковном Подольске убийство семимесячного ребенка, в котором подозревают его мать, пишет 10 марта телеканал «360».

15 февраля текущего года 36-летняя жительница Подольска в состоянии постродовой депрессии нанесла своему сыну не менее четырех ударов по голове и лицу. В качестве орудия она выбрала бутылочку для кормления и звуковую колонку от компьютера.

Полиции женщина рассказала, что уронила ребенка в ванной, однако медики нашли у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной и затылочной кости, гематомы и кровоизлияния. Семимесячный ребенок скончался в больнице 21 февраля.