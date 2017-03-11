В Москве школьников порезали ножом за смех в подъезде

В московском поселке Внуково местная жительница напала на школьников с ножом, пишет 10 марта телеканал «360».
По словам школьников 15 и 14 лет, женщине не понравилось, что они громко смеялись в подъезде. Она вышла из квартиры и напала на подростков с ножом.
Школьники обратились в полицию, где засвидетельствовали полученные раны плеч.
Сейчас нападавшую ищут сотрудники правопорядка. Официального подтверждения факту нападения пока не поступало.
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