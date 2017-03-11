В Тюмени пьяный мужчина 8 марта травмировал девушку

В тройной аварии в Тюмени столкнулись Hyundai Sonata, Mitsubishi Lancer и «Лада Калина», пишет megatyumen.ru.

8 марта возле дома № 119 по улице Мельникайте в Тюмени столкнулись три автомобиля. Виновником аварии ГИБДД считает 32-летнего водителя корейской иномарки, управлявшего авто в нетрезвом состоянии. Не выдержав дистанцию, он врезался в автомобиль, ехавший впереди.

В результате ДТП у 25-летней пассажирки отечественного автомобиля диагностировали травму головы.

Всего в праздничный день сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 человека, управлявших авто в нетрезвом виде. Четверо из них попались на нарушении повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.

