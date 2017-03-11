Госдума упростит получение гражданства России

10 марта в Госдуму РФ внесен законопроект по упрощению получения российского гражданства, информирует megatyumen.ru.

Документ касается лиц, родившихся на территории России, а также тех, у кого есть предки, рожденные на территории Российской Федерации. Претенденты из числа таких людей смогут получить вид на жительство в России без документального подтверждения отказа от гражданства иного государства.

Законопроект сперва пройдет обсуждение в комитете Госдумы России по делам национальностей, а спустя неделю его рассмотрят на заседании профильного комитета по государственному строительству и законодательству.