Партия "Единая Россия" подготовила проект "Модернизация образования"

Партия "Единая Россия" планирует вместе с общественностью обсудить вопрос по оптимизации региональных школ России. Предполагается в каждом субъекте РФ провести круглые столы с участием родителей и учителей. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на координатора проекта депутата Валентину Миронову.

В соответствии с постановлением правительства РФ, к 2018 году необходимо закрыть больше 3500 сельских школ и детсадов. 27 марта "Единая Россия" начнет мониторить ситуацию в селах, чтобы получить полную картину о ситуации, на основе которой и будут приниматься решения о закрытии учебных и воспитательных заведений.

По словам Мироновой, целью проекта "Модернизация образования" является контроль за оптимизацией сельских школ, отличающихся небольшой укомплектованностью. Решать вопрос о закрытии школ будет специальная комиссия, которая будет учитывать все последствия решения.

