В Тюмени за свалку снега оштрафована московская компания

В Тюмени московская компания на принадлежащем ей земельном участке создала большой снежный завал, за что суд решил оштрафовать ее на 700 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Тюменская прокуратура выяснила, кому принадлежит большая гора снега, расположенная около Червишевского тракта. Владельцем участка оказалась компания из Москвы "ЭНКА ТЦ", которая не осуществляла надлежащий уход за своей территорией. Суд оштрафовал организацию, которая использовала участок не по назначению, на 700 тысяч рублей.