В Ханты-Мансийском АО в ДТП погибло 3 человека

На дороге между городами Сургут и Нижневартовск произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погибли три человека. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествие случилось 10 марта. Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 37-летнего мужчины пытался обогнать снегоуборочную технику и вылетел на "встречку", где врезался в грузовик Scania, за рулем которого был 42-летний мужчина. Удар был такой силы, что внедорожник отлетел и столкнулся с чистившем снег трактором. Все три пассажира, находившиеся в Toyota Land Cruiser, погибли, а сам водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель большегруза также получил травмы. Пользователи соцсетей утверждают, что среди погибших был священник местной церкви.