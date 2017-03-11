Тюменка попала под колеса грузовика на трассе

9 марта на трассе в Тюменской области женщина попала в ДТП с грузовиком, пишет 10 марта megatyumen.ru. На 103-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково в Тюменской области грузовой автомобиль Iveco сбил 29-летнюю женщину. Авария произошла в одиннадцатом часу утра 9 марта. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП имело место вне пешеходного перехода. В результате столкновения молодая тюменка получила черепно-мозговую травму.

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