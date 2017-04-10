В Москве установили приметы напавшего на курсантку университета МВД

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Нападавший ударил девушку в живот острым предметом и скрылся
|Фото: megatyumen.ru
Следствие установило приметы злоумышленника, напавшего на курсантку университета МВД РФ в центре Москвы, пишет utro.ru 10 апреля.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что днем 9 апреля в Петроверигском переулке российской столицы неизвестный напал на курсантку первого курса университета МВД.
Нападавший ударил ее живот острым предметом и скрылся. Девушке удалось самостоятельно добраться до ближайшего медпункта и получить помощь медиков.
Руководитель московского главка СК Александр Дрыманов распорядился передать уголовное дело в управление ГСУ по расследованию особо важных дел.