В Москве установили приметы напавшего на курсантку университета МВД

Следствие установило приметы злоумышленника, напавшего на курсантку университета МВД РФ в центре Москвы, пишет utro.ru 10 апреля. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что днем 9 апреля в Петроверигском переулке российской столицы неизвестный напал на курсантку первого курса университета МВД. Нападавший ударил ее живот острым предметом и скрылся. Девушке удалось самостоятельно добраться до ближайшего медпункта и получить помощь медиков. Руководитель московского главка СК Александр Дрыманов распорядился передать уголовное дело в управление ГСУ по расследованию особо важных дел.



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