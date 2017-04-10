В Челябинске десятилетний скрипач провалился под лед

Школьник провалился под лед в Челябинске, пытаясь спасти свою скрипку, пишет телеканал «360» 7 апреля.

6 апреля десятилетний школьник направлялся вместе младшим братом на концерт в областную филармонию. Проходя по мосту через реку Миасс, он уронил вниз футляр со скрипкой, после чего прыгнул на лед. Школьник повредил ногу, а тонкий лед под ним проломился.

К приезду спасателей юному скрипачу удалось выбраться к берегу вместе с инструментом, откуда его поднимали с помощью альпинистского снаряжения.

Спасатели переодели мальчика в сухую одежду для выступления в здании филармонии и затем отправили в больницу.