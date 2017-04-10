В Москве автомобиль BMW после аварии затонул в пруду

Два свидетеля дорожного происшествия прыгнули в водоем, чтобы спасти пассажиров, находившихся в автомобиле BMW

На одной из дорог Москвы столкнулись автомобили BMW и Mazda. В результате аварии немецкая иномарка съехала в пруд, где и затонула. Об этом пишет utro.ru.

Два свидетеля дорожного происшествия прыгнули в водоем, чтобы спасти пассажиров, находившихся в автомобиле BMW. На место аварии прилетел вертолет. Попавшие в пруд люди были извлечены из воды. Они не пострадали в отличие от водителя Mazda, который госпитализирован с травмами.