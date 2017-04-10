Руководителем администрации главы Удмуртии стал Сергей Смирнов

С 20 марта 2017 года и.о. руководителя главы и правительства Удмуртии был Сергей Бурнышев

Сергей Смирнов стал руководителем администрации главы и правительства Удмуртской республики. Об этом пишет utro.ru.

Раньше Смирнов занимал должность замглавы управления президента РФ по внутренней политике. Также в прошлом он был главой аппарата Общественной палаты РФ.

С 20 марта 2017 года и.о. руководителя главы и правительства Удмуртии был Сергей Бурнышев.

Сотрудники правоохранительных органов 4 апреля задержали экс-главу Удмуртии за взяточничество. Президент России Владимир Путин снял с Соловьева полномочия и поставил на пост врио главы республики Александра Бречалова.