В Подмосковье в пожаре погибло два человека

Огонь, вспыхнувший в одной из комнат строящегося дома, распространился на 20 квадратных метров

В одном из строящихся домов Балашихи случился пожар. Когда пламя было потушено, пожарные нашли два обгоревших тела. Об этом пишет utro.ru.

Огонь, вспыхнувший в одной из комнат строящегося дома, распространился на 20 квадратных метров. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности инцидента, в том числе причину возгорания и личности жертв.