Гонщица Мара Багдасарян получила 1 год исправительных работ

В Москве решением суда стритрейсерша Мара Багдасарян, проходившая по делу об уличных гонках, осуждена на один год исправительных работ. Об этом пишет utro.ru.
Суд признал Багдасарян виновной в том, что она подделала больничный лист. Адвокат просил суд вынести подзащитной наказание в виде штрафа, а прокуратура настаивала на обязательных работах. Обвиняемая раскаялась в содеянном.
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