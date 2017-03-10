Российские атомные подлодки провели учения в Баренцевом море

Входящие в состав Северного флота атомные подлодки под названием "Юрий Долгорукий" и "Обнинск" осуществили торпедные выстрелы по мишени, находящейся под водой. Об этом пишет utro.ru.
Учения проходили в акватории Баренцева моря. Подлодки стреляли настоящей торпедой, в составе которой отсутствовала боевая часть. Обе лодки выпустили по одной торпеде, которые позже были найдены и вытащены из воды специальным катером. Не уточняется, удалось ли подлодкам поразить цель.
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