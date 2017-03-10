В Тюмени предприниматель присвоил 7 миллионов рублей

Бизнесмен из Тюмени присвоил себе семь миллионов рублей с помощью мошенничества, пишет 10 марта megatyumen.ru.

Уголовное дело на бывшего гендиректора ООО «Русский дом» возбудили в Тюмени. 50-летнего Станислава Быченкова обвиняют в том, что с апреля 2011 года по апрель 2013 года он обманул семь клиентов фирмы, пользуясь служебным положением.

Быченков заключал с гражданами договоры на строительство домов или бань, но не выполнял обязательства в полном объеме. Ущерб потерпевшим превысил семь миллионов рублей.

В марте 2016 года предприятие исключили из госреестра. Прокуратура направила материалы дела в суд. Теперь предприниматель может сесть в тюрьму на десять лет.