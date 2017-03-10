Чиновника Минобрнауки РФ уволили в связи с хищениями

|
|
Сергей Салихов был уволен вместе с тремя заместителями в феврале прошлого года
|Фото: sledcom.ru
Уволенный в феврале 2016 года директор департамента Минобрнауки России покинул пост в связи с хищениями бюджетных средств, пишет 10 марта utro.ru.
Директор департамента науки и технологий Министерства образования и науки России Сергей Салихов был уволен вместе с тремя заместителями в феврале прошлого года. При этом увольнение руководства научного департамента затянулось в связи с особенностями трудового законодательства России.
10 марта стало известно, что по просьбе главы ведомства Ольги Васильевой Генпрокуратура провела проверку. По ее итогам вскрылись хищения бюджетных средств на сумму 127 миллиона рублей, совершенные бывшим руководством департамента.
В школе протекает крыша. От воды везде по второму этажу стоят вёдра и тазы. И никому нет дела до этого. Главное заработать на закупках. Начальник отдела образования два раза в год отдыхает в санатории. Он очень-очень устал. Только педагоги не знают устали. Ставка педагога равна ставке технички в школе. Оставшиеся деньги в надтарифном фонде как в собственном кармане. Чтобы учителя не роптали их завалили ненужными бумагами. Не продохнуть. А обещали освободить от бумажной волокиты. Ждём изменений!!!!