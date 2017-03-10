Сенатор Пушков прокомментировал отсутствие России на переговорах по ИГ

Российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу встречи в Вашингтоне, участники которой совместно обсудят борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, запрещенная в России), пишет 10 марта utro.ru. Представители России на переговоры 68 стран-участниц коалиции в Вашингтон приглашены не были. Это подтвердил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер. В своем Twitter сенатор Алексей Пушков прокомментировал это фразой: «Встречаться и обсуждать без России можно – победить нельзя».

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