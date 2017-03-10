Мутко отстранен от выборов в совет ФИФА

Выборы в совет ФИФА состоятся 5 апреля в Хельсинки на очередном конгрессе УЕФА

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не допущен к участию в выборах в совет ФИФА, пишет 10 марта utro.ru.

Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, отстранение главы РФС связано с желанием ФИФА уменьшить влияние на футбол госструктур.

Факты из доклада Ричарда Макларена о допинге в России, как уверяет источник, не имели влияние на решение о недопуске Мутко к выборам.

Выборы в совет ФИФА состоятся 5 апреля в Хельсинки на очередном конгрессе УЕФА. По их итогам в совет войдут четыре новых члена от Союза европейских футбольных ассоциаций.

