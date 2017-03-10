После скандала уволен зам продюсера "Минуты славы"

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Скандал разгорелся после выпуска, где члены жюри раскритиковали выступление танцора с ампутированной ногой
|Фото: Kleo.ru
Заместитель Юрия Аксюты, продюсера шоу «Минута славы» на «Первом канале», был уволен после скандального выпуска программы, пишет utro.ru.
Скандал разгорелся после выпуска, где члены жюри раскритиковали выступление танцора с ампутированной ногой Евгения Смирнова. Возмущение общественности, в частности, вызвали слова члена жюри Ренаты Литвиновой, которая посоветовала Смирнову «пристегнуть» ампутированную ногу.
Зрители сочли это оскорблением человека с ограниченными возможностями здоровья. Источник в телевизионном центре «Останкино» рассказал, что в скандале обвинили редактора программы. На «Первом канале» подтвердили увольнение заместителя продюсера шоу.
Вот она - бесовщина, в чистом виде!
А почему не убрать с ТВ автора «пристегнуть» ампутированную ногу. Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Убрать литвинову
и познера тоже , обратно в америку!!!
Сменить жюри, оставить только Светлакова.
Литвинова такое чувство что обкурилась
Унизить и обидеть танцора оба члена жюри смогли в легкую- и мимику, и "красноречие" очень выразительно подключили, а извинения? слушать стыдно! жалкий оправдательный лепет! изворачиваются по детски. После такого скандала кто поверит в непредвзятость этих членов жюри?!